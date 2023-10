2ª ‘Cavalgada Do Bem’ será realizada no dia 28 de outubro em Capinópolis

Imagem da 1ª Cavalgada do Bem — Foto: Filipe Nunes

Capinópolis, Minas Gerais. A comitiva “Só Filé” em parceria com o vereador Luciano Belchior, Filipe Nunes e Rancho Eventos, realizará a 2ª “Cavalgada do Bem” de Capinópolis no dia 28 de outubro. Segundo os organizadores, a renda angariada com o evento será revertida de à Associação voluntária de combate ao câncer de Capinópolis – AVCCC.

A Cavalgada será iniciada na Fazenda Moleque, região do Poço, de propriedade do Sr. Bale, às 8hs, percorrendo um trecho de 15 quilômetros até o Parque de Exposições João de Freitas Barbosa, em Capinópolis.

Aos cavaleiros será servido café da manhã na Fazenda Moleque, e almoço no recinto do parque de exposições. A atração fica por conta da dupla Renan & Ray e do cantor Rodrigo Castro.

O valor da inscrição será de R$30 reais, com direito ao café da manhã e almoço com churrasco, “Esse valor é, na verdade, uma doação que cada cavaleiro ou amazona fará para o evento que tem caráter de solidariedade e será todo revertido em prol da AVCCC”, disse Filipe Nunes.

Várias empresas são parceiras do evento — Grupo Transcap, Terra Nativa, Minas Goiás Agronegócio, Point Grill, Doçura modas, Arco íris, Elite Confinamentos, Point Gril e Point 22, Fazenda Lagoa Dourada, Store Texas, Agrotem, Fazenda Duas Irmãs, Fratari Capinópolis, Smith Brothers e Gigio Grill Beer dentre outros.

Cultura

A cavalgada é uma atividade cultural que tem raízes profundas na cultura das cidades do Triângulo Mineiro – uma rica região com atividades agropecuárias. Em Capinópolis, vários eventos com cavalgadas são realizados anualmente.