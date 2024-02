2ª noite do Capim Folia 2024 reúne grande público em Capinópolis

Grande público compareceu à 2ª Noite do Capim Folia 2024

Capinópolis, Minas Gerais. A segunda noite do ‘Capim Folia 2024’, em Capinópolis, reuniu um grande público na noite deste sábado (10.fev.24). A praça João Moreira de Souza foi o palco da alegria. Assista:

Muitos amigos e um clima festivo. A banda K Entre Nós colocou o público para dançar.

Neste domingo, dia 11, tem matinê a partir das 4h da tarde, e à noite, o grupo Só Pirraça promete não deixar ninguém parado. Na segunda-feira, dia 12, é a vez do ritmo contagiante do Sambaê tomar conta da praça. E na terça-feira, dia 13, Os Influentes encerram o evento.

O Capim Folia conta com praça de alimentação, segurança reforçada, além do apoio da Polícia Militar, da Secretaria de Saúde, do Conselho de Patrimônio e do Conselho Tutelar.

Quer ficar por dentro do que acontece no Carnaval 2024 na região, já sabe né?!, acesse www.tudoemdia.com.br