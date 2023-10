2º dia da Semana do Idoso em Capinópolis contou com palestra e desfile

Iracilda Duarte, palestrante, durante o encontro com os integrante do Grupo Conviver no Catru | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. As celebrações da Semana do Idoso continuam em Capinópolis. Nesta quarta-feira (18.OUT.23), 2º dia de comemoração, os idosos assistiram a uma palestra com a educadora Iracilda Duarte no Catru.

Em nome de toda a equipe que está organizando os eventos nesta semana, a secretária de Desenvolvimento Social de Capinópolis, Valéria Rampazzo, fez a abertura oficial.

Iracilda Duarte, que também é a atual secretária de Educação do Município de Capinópolis, relembrou passagens de sua vida, e inspirou o público espectador a sempre buscar o melhor para a vida — e principalmente, saber viver.

A palestrante falou com a reportagem do Tudo Em Dia – ouça:

Em seguida, as integrantes do Grupo Conviver, que estavam lindas, participaram de um desfile de beleza.

Dona Esmeralda foi eleita a Miss Elegância; Maria Neuza a Miss Simpatia e a dona Josefa foi eleita a Miss Alegria.

(esq) Dona Josefa e Sheila / Foto: Paulo Braga

(esq) Valéria Rampazzo, Secretária de Desenvolvimento Social e a Miss Elegância — dona Esmeralda | Foto: Paulo Braga

Após o desfile, a professora Leila aproveitou a animação e colocou todos para dançar.

Antes do encerramento, um delicioso e saudável café da tarde foi servido.

As comemorações tiveram início na última terça-feira (17) com missa em Ação de Graças.

Amanhã, quinta-feira, um refrescante passeio está agendado – todos passarão um dia em um clube na cidade de Cachoeira Dourada.

Na sexta-feira, um campeonato de truco deve animar os idosos, que irão suar a camisa no sábado, com um grande forró.

Ainda no sábado, haverá a reinauguração do Conviver, que passou por uma ampla reforma.

Confira as fotos do evento desta quarta-feira