54º Batalhão da PM apresenta resultados operacionais do 1° Quadrimestre de 2023

Nesta quarta-feira, 10/05/23, foi realizado o 1° Café com a imprensa. Na oportunidade, o Comandante do 54ºBPM, Ten Cel Michel Leandro Abrão apresentou os resultados operacionais comparativo de Jan-Abr 2022 com Jan-Abr 2023 referente a toda área do Batalhão.

O Guardião do Pontal está estrategicamente posicionado para promover segurança pública em prol da população de Ituiutaba, Capinópolis, Cachoeira Dourada, Ipiaçu, Santa Vitória, Gurinhatã, Prata, Monte Alegre de Minas, Canápolis e Centralina, responsável por aproximados 50% do território de atuação da 9ª Região da Polícia Militar.

Diante desse desafio, apresentamos os resultados operacionais obtidos nesse 1° Quadrimestre. De acordo com Armazém de Dados da PMMG, o roubo destaca-se com uma diminuição de 19% acompanhado da redução dos furtos com

13%. O homicídio também teve uma redução expressiva de 18%. Importante destacar, a diminuição dos acidentes de trânsito com 15%. Trabalhamos firmemente no combate ao tráfico ilícito de drogas com aumento de 17%. Resultados obtidos por meio das inúmeras operações policiais desencadeadas na área da Unidade somadas as operações de fiscalização de trânsito.

Várias estratégias foram desenvolvidas para chegarmos aos resultados operacionais alcançados destacando o policiamento preventivo direcionado para o problema, com base no georreferenciamento do crime e o Princípio de Pareto; o monitoramento de alvos contumazes e as prisões preventivas, decorrentes da Operação Conter, em parceria com a Polícia Civil, Ministério Público e Justiça Criminal; a fiscalização de condenados em regimes aberto, semiaberto e saídas temporárias; o policiamento comunitário; a prevenção à violência doméstica; o patrulhamento e as operações rurais; a apreensão de centenas de armas de fogo ilícitas; a prisão em flagrante de autores de crimes violentos e de furtos; o aumento na repressão ao tráfico de drogas, dentre outras ações.

O Comandante do 54ºBPM destacou a eficiência e a dedicação dos policiais militares e servidores civis da Unidade para que esses resultados fossem obtidos com excelência na missão de servir e proteger o Pontal do Triângulo Mineiro e o importante apoio de outros órgãos públicos, entidades de classe e da comunidade.