Emenda Parlamentar possibilitou a aquisição de armas e equipamentos

No dia 04Dez23, o Comandante do 54º BPM, Ten Cel Michel Leandro Abrão, recebeu armamentos e equipamentos oriundos de Emenda Parlamentar Impositiva.

A iniciativa da Emenda Impositiva foi do Vereador Odeemes Braz que destinou R$ 21.031, 74 para aquisição de espingardas Cal. 12 e espargidores – spray de pimenta.

Na ocasião, o Comandante do 54º BPM realizou a entrega do troféu “O Guardião do Pontal” ao vereador em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à Unidade.