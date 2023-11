60 anos de história: Escola Higino Guerra promoveu ‘Túnel do Tempo’ em Capinópolis

Túnel do Tempo rememorou tempos de alegria, cores e muita música

Capinópolis, Minas Gerais. Já se passaram 60 anos daquela escola construída com estrutura de metal no Bairro Brasília. Atualmente a Escola Municipal Higino Guerra tem uma ótima estrutura física e é apontada como uma das mais conceituadas instituições de ensino fundamental, de 1º ao 5º ano, de Capinópolis e da região.

O terreno para construção foi doado pelo sr. Higino Guerra — personagem que deu nome à escola em 1963.

Por vários anos teve alunos que, ao concluírem o 5º ano, lideraram o ranking de bolsistas em escolas particulares na cidade vizinha de Ituiutaba, como nos extintos Colégio Nacional e Colégio Educação.

Para celebrar os 60 anos de história, um ‘Túnel do Tempo’ foi realizado nos dias 16 e 17 de novembro, rememorando tempos alegres, cheios de cores e muito dançantes. O evento foi realizado no Salão de Eventos João Felippe.

“O evento organizado com todo carinho pela equipe da escola, contou com a participação significativa dos alunos, pais e familiares. Foram duas noites inesquecíveis, que proporcionaram aos presentes uma volta no tempo, revivendo as décadas de ouro da música, moda e cultura. Além disso, tivemos uma decoração impecável, repleta de referências da época. Os tons coloridos deram todo o charme e criaram uma atmosfera única e envolvente. A escola muito se felicita com a realização deste evento, encerrando com chave de ouro o projeto dos 60 anos da nossa estimada instituição”, disse a diretora Jéssica Dias.

O vice-prefeito Jaisson Souza e o vereador João Makhoul prestigiaram o evento.

No próximo dia 24 de novembro, a escola promoverá uma noite de autógrafos na Câmara Municipal de Capinópolis para celebrar o projeto que registrou histórias em um livro. Os textos foram produzidos pelos próprios alunos.

“São 60 anos de excelência, dedicação e comprometimento com a educação de Capinópolis. Que esta escola continue sendo um farol de aprendizado, crescimento e superação, inspirando gerações futuras a alcançarem seu potencial máximo. A gestão da Escola Higino Guerra agradece carinhosamente aos profissionais da instituição, aos pais e responsáveis e em especial as nossas crianças, que deram um verdadeiro show de talento e nos emocionaram com suas belíssimas apresentações de dança”, finalizou Jéssica Dias.

Fotos