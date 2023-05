A nova carteira de identidade já está sendo emitida em Minas Gerais?

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) é um projeto que está, paulatinamente, em adesão em todo o país. As unidades federativas estão em fase de adaptação à nova medida. Algumas mudanças do novo documento de identificação é o registro apenas com o CPF e inclui o código utilizado em passaportes, podendo ser documento de viagem.

Na última sexta-feira (19/5), o Ministério de Gestão e Inovação declarou que na CIN não haverá a indicação do sexo do cidadão e nem distinção entre nome de registro e nome social, uma medida de inclusão social.

Minas Gerais ainda não está emitindo a nova versão do documento oficial e tem um prazo a seguir até 6 novembro deste ano (2023) para a sua implementação. Segundo o governo do estado, o início das emissões das novas carteiras depende também de órgãos federais.

Sobre a emissão da CIN, o governo também informou que, assim que o sistema for totalmente implementado, o documento poderá ser feito em todos os Postos de Identificação do Estado de Minas Gerais.

