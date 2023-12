A Polícia Civil, em Ituiutaba, elucida homicídio envolvendo usuários de droga

Viatura da PCMG / Foto: Tudo Em Dia/Paulo Braga

Ituiutaba, Minas Gerais. A Polícia Civil elucidou um caso de homicídio envolvendo usuários de drogas. Na ocasião, seis pessoas estavam numa residência localizada no bairro Brasil fazendo uso de entorpecentes, quando o autor sentiu ciúmes da namorada com Biltomar Alves da Silva, 43 anos. Enfurecido, o autor, 29 anos, desferiu pedradas e atacou Biltomar com um pedaço de madeira, atingindo-o na região da cabeça.

Ainda com vida, a vítima procurou atendimento médico, vindo a ser transferida para o Hospital de Clínicas de Uberlândia, onde morreu dia 05/10. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, que constatou, entre outras lesões, laceração cerebral causada por instrumento contundente.

Tomando conhecimento por meio de familiares, a equipe de Homicídios instaurou inquérito policial, chegando à identificação da autoria.

Com base nos elementos colhidos e no estado de fuga em que o suspeito se encontrava, o Delegado de Polícia Rafael de Freitas Faria representou pela Prisão Preventiva do investigado, sendo devidamente deferida pelo Poder Judiciário, após manifestação favorável do Ministério Público.

Na data de ontem, 03/12, a Polícia Militar, em patrulhamento, logrou êxito em localizar o autor que encontrava-se escondido numa fazenda localizada na região conhecida por “Sete Placas” – área rural de Ituiutaba.

Na tarde desta segunda-feira, o investigado foi ouvido em cartório, quando confessou a prática do crime.

O inquérito policial continua em tramitação para conclusão de diligências complementares e será encaminhado ao Poder Judiciário nos próximos dez dias.