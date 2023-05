A Saúde em Capinópolis é prioridade

Um importante avanço para Capinópolis aconteceu com a descentralização da gestão de saúde, que passou a ter total autonomia na aplicação dos recursos SUS com seus prestadores de serviço.

Já neste ano, com as ações de otimização dos recursos SUS, foram economizados R$ 132.000,00 para aplicação no âmbito da média complexidade, além de uma indicação de R$ 45.000,00 do Deputado Federal Zé Vitor.

Junto a esses R$ 177.000,00 foi celebrado um aditivo contratual com o Hospital São José da SSVP, além da ampliação dos procedimentos no Hospital Municipal FAEPU.

A administração municipal do prefeito Cleidimar Zanotto e Vice-prefeito Jaisson Souza, participou de forma determinante na condução e formalização dos convênios, proporcionando imediata agilidade e buscando melhorias para a saúde do povo de Capinópolis.