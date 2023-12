Abrão Pastelaria do Bozó é o campeão da Copa Amizade de Futsal em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. A equipe Abrão Pastelaria do Bozó foi a grande campeã da Copa Amizade de Futsal, vencendo o Juventude por 05×03.

A partida foi realizada às 20h desta quarta-feira (20.Dez.23) no Ginásio Isaias Lucas Bonifácio.

O time campeão levou o prêmio de R$3 mil reais em dinheiro. O Juventude recebeu uma premiação no valor de R$1 mil reais.

A final foi prestigiada pelos vereadores João Makhoul, Luciano Belchior e Ronei Alvarenga.

Jeferson, goleiro menos vazado da Copa Amizade recebe a premiação

Jeferson, goleiro da equipe Abrão Pastelaria do Bozó, foi o defensor menos vazado da copa. E recebeu o troféu e o prêmio de R$500 reais das mãos do diretor da 96,1 FM – Lázaro Fidelis.

(esq) Guilherme Pinheiro, jogador profissional do Minas, entrega a premião ao artilheiro da Copa Amizade – Geovanio.

Geovanio, ala direito da equipe do Abrão Pastelaria do Bozó, foi o artilheiro da competição com 13 gols. Ele recebeu o prêmio de R$500 reais das mãos do jogador Guilherme Pinheiro, do Minas.

A Copa Amizade foi uma realização do Município de Capinópolis, por meio do Departamento de Divisão de Esportes.

Segundo o coordenador de esportes do município, Ronei Araújo, a Copa Amizade veio para valorizar os jogadores que ainda não haviam participado de competições oficiais.

“Agradecemos pelo apoio do prefeito Cleidimar, e agradecemos também a ótima equipe de arbitragem — Ivan, Mateus, Sávio e Bica.”, disse Ronei Araújo.