Ação heroica da PRF salva bebê engasgado durante fiscalização na BR 050, em Uberaba

Ação heroica da PRF salvou o bebê engasgado | Foto: PRF/Divulgação

Durante uma tarde de rotina nesta terça-feira (26.Dez.23), durante fiscalização de velocidade na BR 050, na altura do km 148, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), composta pelos policiais Barros Martins e Matheus Damasceno, foi surpreendida por uma situação que demandou habilidades além das esperadas para a função. A ação ocorreu por volta das 16h.

Enquanto conduziam a operação, os policiais foram abordados por um casal residente em uma fazenda próxima ao local de fiscalização. O pedido de ajuda não estava relacionado às questões de trânsito, mas sim à vida de um bebê de apenas 6 meses, filho do casal, que apresentava sinais de asfixia devido a um engasgamento.

Diante da urgência da situação, o PRF Matheus Damasceno agiu com rapidez e eficiência, aplicando manobras de Heimlich para desobstruir as vias respiratórias do bebê. A técnica, conhecida por sua eficácia em casos de engasgamento, foi crucial para restabelecer a respiração do pequeno.

Com o sucesso da intervenção, a equipe PRF prontamente conduziu o casal e o bebê até o Hospital Regional em Uberaba/MG.

No hospital, a criança recebeu atendimento imediato da equipe médica, sendo internada para cuidados adicionais devido à presença de líquido nos pulmões. O desfecho positivo da intervenção destacou não apenas a importância da atuação da PRF no trânsito, mas também sua capacidade de resposta em situações críticas que exigem intervenção rápida.

A ação heroica dos policiais Barros Martins e Matheus Damasceno vai além do dever cotidiano, reforçando a relevância da preparação policial para lidar com diversas situações, inclusive aquelas que demandam habilidades médicas de emergência.