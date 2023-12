Acidente de trânsito mobiliza equipes de resgate em Ituiutaba

Na tarde desta segunda-feira, 25 de dezembro de 2023, por volta das 16h15, o Segundo Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar em Ituiutaba recebeu um chamado para atender a uma vítima de acidente de trânsito.

O acidente ocorreu na Rua dos Pinheiros, no bairro Alvorada, e envolveu a colisão de um automóvel contra um poste.

Ao chegarem ao local, os militares interditaram a via para garantir a segurança das operações de resgate. A vítima, um senhor de 67 anos, condutor do veículo envolvido no acidente, foi prontamente retirada do automóvel em uma ação conjunta entre os bombeiros e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para receber os primeiros atendimentos pré-hospitalares.

Apesar do impacto, o senhor encontrava-se consciente e orientado, apresentando um ferimento na face. Os profissionais de saúde realizaram os procedimentos de primeiros socorros e a imobilização necessária no local do acidente, preparando o paciente para o transporte ao hospital de pronto socorro, onde receberia os cuidados médicos adequados.

Durante o atendimento, os bombeiros também executaram medidas de prevenção contra incêndio no veículo, assegurando que não houvesse riscos adicionais à integridade física das equipes e da vítima.

De acordo com relatos de testemunhas, o acidente ocorreu após o condutor colidir lateralmente contra um veículo estacionado na via. A colisão desencadeou a perda de controle do automóvel, culminando na colisão subsequente contra o poste.

A rápida resposta e coordenação entre as equipes de resgate foram cruciais para garantir a eficiência no atendimento à vítima e a segurança no local do acidente. A ocorrência destaca a importância da prontidão dos serviços de emergência em situações como esta, visando preservar vidas e minimizar os impactos decorrentes de acidentes de trânsito.