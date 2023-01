Acidente deixa casal e cinco filhos feridos próximo à Patos de Minas

O veículo, de 7 lugares, capotou após o motorista perder o controle de direção na BR-146 em Patos de Minas | Foto: Polícia Militar Rodoviária

Sete pessoas de uma família ficaram feridas em um capotamento na manhã da última terça-feira (10.jan.23) na BR-146, próximo à cidade de Patos de Minas. Entre as vítimas estava uma criança de 1 ano, que teve ferimentos leves.

Segundo a versão do motorista, de 43 anos, ele tentou desviar de um buraco na via, entretanto, perdeu o controle da direção do carro, que capotou várias vezes.

O condutor do veículo e os filhos apresentaram ferimentos leves. Eles foram encaminhados para uma unidade de saúde em Serra do Salitre. A mulher do motorista, 35 anos, ficou gravemente ferida, apresentando fraturas na perna e no quadril e foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Regional Antônio Dias em Patos de Minas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro tinha sete lugares e estava ocupado por uma família.

O veículo envolvido no acidente ficou destruído após o capotamento.