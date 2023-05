Acidente grave na BR-153, próximo à Centralina deixa 3 mortos

Veículo de passeio foi atingido violentamente pelo ônibus, deixando três mortos no local

Um grave acidente, envolvendo um ônibus e um veículo de passeio deixou 3 mortos no início da tarde desta quinta-feira (04.mai.23). O acidente foi registrado por volta das 13h na BR-153, próximo à Centralina.

O ônibus trafegava de Alterosa-MG para Trindade-GO, quando atravessou a pista e atingiu o veículo que seguia da pista contrária.

Três vítimas do veículo de passeio vieram a óbito no local, inclusive uma criança de 3 anos. O quarto passageiro do veículo foi transportada em estado grave.

Segundo informações preliminares o pneu de um ônibus de excursão estourou, fazendo com que o veículo passasse para a pista contrária, que é duplicada, colidindo com um veículo de passeio com quatro ocupantes.

Guarnições de Bombeiros do Posto Avançado Tupaciguara e do 2 Pelotão de Ituiutaba estão no local.

Um casal ficou preso nas ferragens.

Dos 42 passageiros do ônibus 12 foram transportados por ambulâncias do SAMU e da Concessionária Triunfo para hospitais de Centralina e Itumbiara.

As vítimas em óbito foram liberadas e desencarceradas das ferragens.

O ônibus ficou tombado as margens da rodovia fora da pista de rolamento.

O veículo de passeio ficou ocupando uma parte de uma via.

A PRF está no local providenciando a remoção dos veículos.