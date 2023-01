Acidente: homem de 52 anos fica ferido ao cortar troncos na zona rural de Ituiutaba

Homem se acidentou na zona rural de Ituiutaba, na altura do km 778 da Br-365

Ituiutaba, Minas Gerais. Um trabalhador rural, 52 anos, foi socorrido pelos bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba na tarde da última quarta-feira (18.jan.23). O homem trabalhava no corte de troncos de árvores, em uma região rural às margens da rodovia BR-365, na altura do km 778, e por volta das 14h20, se acidentou.

De acordo com relato de testemunhas aos bombeiros que atenderam a ocorrência, durante os trabalhos, a vítima ao realizar o corte de um galho, ocasionou o pêndulo de outro grande galho, que se prendia ao tronco principal caído. Tal movimento, imprevisto pelo funcionário, fez com que o galho viesse a arremessá-lo contra outros galhos que estavam no chão.

As equipes de salvamento realizaram a segurança da cena, e rapidamente iniciaram o atendimento.

O trabalhador estava consciente e orientado, no entanto, apresentava suspeita de lesão na coluna e escoriações diversas pelo corpo.

Ele foi atendido no local pela guarnição de bombeiros, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência —Samu.

Após ser imobilizado ele foi conduzido para atendimento hospitalar.