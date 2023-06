Acidente mata uma pessoa, fere cinco e interdita pista da BR-381

Um acidente envolvendo ao menos sete veículos matou uma pessoa e fechou a pista da BR-381, em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas, na madrugada desta quinta-feira (8/6).

O acidente foi na altura do km 796,1, no sentido Belo Horizonte. Segundo a Arteris, concessionária que administra o trecho, o acidente envolveu um ônibus, duas carretas, três automóveis e um sétimo veículo que fugiu sem prestar socorro.

Cinco pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu.

A pista está interditada no sentido BH, com tráfego fluindo por desvio lateral do Posto Capixaba. Há 21 km de congestionamento.

Equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e perícia atuam no local.