Adenilson Lima e Silva é empossado como novo Secretário Municipal de Saúde de Uberlândia

Na tarde desta segunda-feira, 8.Jan.24, o médico Adenilson Lima e Silva assumiu o cargo de Secretário Municipal de Saúde de Uberlândia, em uma cerimônia realizada no auditório do Centro Administrativo Municipal. A nomeação foi formalizada pelo prefeito Odelmo Leão e publicada na edição 6768 do Diário Oficial do Município (DOM).

A solenidade contou com a presença do ex-secretário da pasta Gladstone Rodrigues, autoridades locais, lideranças e representantes da sociedade civil. Adenilson, que possui uma vasta experiência na área de Medicina, assume a Secretaria Municipal de Saúde com a missão de dar continuidade às ações que visam promover e ampliar o acesso e a qualidade do atendimento à população de Uberlândia.

Com passagens anteriores como secretário adjunto de Saúde de Uberlândia entre 2006 e 2012, e secretário de Saúde de Catalão no biênio 2013-2014, Adenilson traz consigo uma bagagem valiosa na gestão pública da saúde.

Em 2023, a pasta alcançou resultados notáveis, incluindo o melhor desempenho em atenção primária de Minas Gerais, o Certificado de Eliminação de Transmissão Vertical do HIV e o Prêmio CriAção SUS 2023.

O novo secretário é graduado em Medicina e pós-graduado em Medicina Interna e Cardiologia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Além disso, é Especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Mestre na área de Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas.

A gestão municipal, sob a liderança do prefeito Odelmo Leão nos últimos seis anos, tem priorizado a saúde, destacando-se pelo projeto Qualifica Saúde e pelas condecorações recebidas, incluindo o Certificado de Eliminação de Transmissão Vertical do HIV. Uberlândia também se destacou nacionalmente no programa Previne Brasil, sendo a única cidade de Minas entre as dez primeiras com bom desempenho na Atenção Primária à Saúde.

O Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro foi reconhecido com o “Latin American Quality Awards 2023” pela excelência em gestão e comprometimento com a população na prestação de serviços em saúde. Além disso, venceu o Prêmio CriAção SUS 2023 na categoria Atenção Hospitalar exclusivo SUS.

Com a atenção hospitalar e os projetos inovadores da gestão anterior, aliados à experiência do novo secretário, a expectativa é de uma gestão sólida e comprometida com a continuidade do bem-estar da população de Uberlândia. Adenilson Lima e Silva assume a responsabilidade de conduzir a pasta, mantendo o foco na qualidade e na promoção da saúde da comunidade.