Adolescente de 17 anos mata ex-namorada dentro de casa em Araguari

Além da arma e munições, a PM também apreendeu três aparelhos celulares — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Araguari, Minas Gerais. Um adolescente de 17 anos matou a ex-namorada, 24 anos, com dois tiros — um dos disparos, efetuados com revólver calibre 38, atingiu a cabeça da jovem. O crime ocorreu na noite da última segunda-feira (02.jan.23), na Rua Marciano Santos, no Centro de Araguari.

De acordo com informações da assessoria da Polícia Militar (PM), o crime teve motivação passional.

A PM foi acionada e conseguiu prender o autor e outras três pessoas, que teriam tido envolvimento no assassinato. Ainda de acordo com a PM, todos os envolvidos no crime são conhecidos no meio policial.

A arma de fogo utilizada no crime, oito munições intactas, três celulares e um veículo usado na ação foram apreendidos pela PM.

O crime

O adolescente teria entrada na casa da ex-namorada e efetuado os disparos, enquanto outro ficou na porta. Após o crime, eles saíram correndo e encontraram com um terceiro envolvido no crime. Os três entraram em um carro, cujo motorista de aplicativo estava aguardando por eles.

A polícia conseguiu identificar o motorista, que disse que costuma fazer serviço para o adolescente e contou onde teria deixado os três suspeitos. A PM foi até o local e conseguiu prendê-lo. Em seguida, o terceiro envolvido no crime também foi localizado.

Ainda segundo a PM, o adolescente confessou o crime e teria efetuado quatro disparos contra a vítima. Ele e mais três jovens, incluindo o motorista de aplicativo, foram conduzidos à delegacia.