Adolescente vai responder pelo sequestro da irmã de 3 anos, em BH

O adolescente, de 17 anos, suspeito de sequestrar a irmã de 3 anos, nessa segunda-feira (8/5), no Bairro Canaã, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, vai responder pelo ato infracional, já que é menor.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o jovem foi localizado e convencido a voltar para a casa da mãe ou teria que ser levado à delegacia para ser ouvido.

A delegada Fab íola Oliveira, da Delegacia Antissequestro, explicou que o adolescente não foi apreendido pois o período do flagrante terminou.

Em depoimento, ele disse que sequestrou a irmã por dinheiro, pois queria sair de casa e viajar para os Estados Unidos. Porém, ao saber da repercussão do caso, o jovem alega que desistiu do ato e resolveu procurar um local seguro para deixar a irmã. De acordo com a delegada, ele se disse muito arrependido.

“Ele tem consciência do ato infracional que cometeu. Liberou a irmã, mas ao mesmo tempo, não queria ser apreendido pela polícia.”

Ainda segundo ela, o menor será entregue à mãe, mediante termo de responsabilidade, e terá que cumprir algumas medidas para evitar a internação, como ficar à disposição das autoridades, não se ausentar da cidade e ter horário para voltar para casa.

A delegada informou ainda que as investigações a respeito do caso continuam e não descarta nenhuma linha de investigação, inclusive a participação de outras pessoas no crime.