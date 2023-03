Alunos de Administração do SENAC de Capinópolis participam de palestra sobre empreendedorismo

Capinópolis, Minas Gerais. Alunos de Administração do Senac em Capinópolis participaram de uma palestra sobre empreendedorismo na noite desta quinta-feira (09.mar.23).

A palestrante foi a nova presidente da ACIAC, Cátia Barbosa, que abordou os desafios do empreendedorismo.

Cátia, que atua no comércio local, ressaltou a necessidade de pivotar a empresa que administra com o marido. O supermercado passou a atuar como padaria. A empresária ressaltou os motivos da mudança de atividade.

“Empreender não é apenas montar uma empresa, é ter atitude”, disse Cátia Barbosa.

Os alunos questionaram e sugeriram melhorias a serem estudadas para implementação.

Para Paulo Braga, docente responsável pela turma, “é uma experiência que abre o olhar do estudante, onde eles passam a ouvir e analisar as vivências de quem vive do empreendedorismo e do comércio. Cátia Barbosa tem o empreendedorismo com uma meta, e espero que esse encontro tenha inspirado os alunos a buscar novos voos no empreendedorismo”.