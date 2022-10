Alunos de Capinópolis participam do Festival Paralímpico em Ituiutaba

O Festival Paralímpico foi realizado na Escola Estadual Professora Maria de Barros, e buscou a inclusão dos estudantes com deficiência nas atividades esportivas e lúdicas

Alunos de Capinópolis participaram do festival que busca a inclusão dos estudantes

Capinópolis, Minas Gerais. Estudantes da Escola Municipal de Ensino Especial de Capinópolis e Apae, integrantes da rede municipal de ensino, participaram do Festival Paralímpico em Ituiutaba.

Os estudantes pularam, brincaram e festejaram a cada instante do evento. O Diretor da Escola Municipal de Ensino Especial de Capinópolis e Apae, Valdecy Ferreira, afirmou que — “eventos como este são de extrema importância para o desenvolvimento e a socialização das crianças além de promoverem e incentivarem o paradesporto”.

O Festival Paralímpico foi realizado na Escola Estadual Professora Maria de Barros. A escola possui uma estrutura de acessibilidade para receber os atletas com necessidades especiais. O evento foi realizado no último dia 24 de setembro.

O festival tem a finalidade de proporcionar a crianças com deficiência e crianças sem deficiência (até 20%) a experiência de vivenciar as modalidades paralímpicas e difundir o Movimento Paralímpico em todo o território nacional com atividades esportivas lúdicas e recreativas.

O evento contou com a presença do Atleta paralímpico da modalidade de Goalball, Kauê Eduardo, vice-campeão mundial de Goalball de Jovens, que abrilhantou ainda mais o evento com a sua luta pelo esporte, incentivando cada vez mais os futuros atletas.

A organização do evento foi realizado pela coordenadora técnica Larissa, coordenadora de logística Jandiana, e pelos professores responsáveis pelas atividades/modalidades paralímpicas, Camila e Tiago no Futebol PC, Ritaline com o Atletismo para deficientes e Juliane com o Goalball e também teve o apoio da equipe de voluntários de estudantes de educação física juntamente com a equipe de professores da Escola Estadual Professora Maria de Barros.

O evento ocorreu em setembro por causa da celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21) e ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico (22).

A primeira edição do Festival, em 2018, foi realizada em 48 cidades com a participação de mais de 7.000 crianças. Em 2019, o evento teve 70 sedes e atendeu mais de 10 mil crianças. A edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia de Covid-19. No ano passado, o Festival Paralímpico reuniu 8.000 crianças em 70 sedes espalhadas pelo país.

Fotos da participação dos alunos no Festival Paralímpico: