Alunos do curso de Geografia da UFU visitam CRV Industrial em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. Para celebrar a Semana do Meio Ambiente, a CRV Industrial tem desenvolvido ações que integram a sociedade, em especial, os estudantes. A empresa recebeu a visita dos alunos do curso de Geografia da UFU Campus Ituiutaba — que cursam as disciplinas de Gestão Ambiental, Geoprocessamento e Geografia Econômica. Os alunos foram acompanhados pelas professoras Jussara e Joelma.

A visita teve o objetivo de entender a dinâmica do sistema de Gestão Ambiental da usina e os sistemas de Geoprocessamento.

Cada setor da empresa realizou uma palestra sobre os temas. Em seguida, os alunos conheceram a planta da usina.

“Visitas como esta são importantes para integrar e estreitar laços com os futuros profissionais que estarão diante das demandas ambientais. Ao compreenderem o elo entre a teoria e a prática, eles se tornam agentes de transformação, capazes de promover a harmonia entre seres humanos e natureza”, disse a bióloga Lívia Reis.