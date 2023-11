Nesta quarta-feira, 01Nov2023, foram finalizadas as aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas – Proerd nas Escolas Polivalente e Tonico Franco em Ituiutaba.

Os alunos do 7° ano do educandário concluíram as lições do PROERD previstas para o segundo semestre. As melhores redações realizadas durante as aulas receberam uma premiação.

A formatura dos alunos do 5° ano será realizada dia 22 de novembro no Palácio Ponto Alto.