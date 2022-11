Alunos do Senac em Capinópolis fizeram ‘esquenta’ para o jogo da seleção brasileira

Paulo Braga, professor de Administração, junto aos alunos do Senac em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. Em clima de copa do mundo, o alunos do curso técnico do Senac em Capinópolis fizeram um grande agito para vibrar a favor da seleção brasileira de futebol. O evento foi realizado na noite da última quarta-feira (24.nov.22), na Escola Higino Guerra, onde os cursos estão sendo ministrados.

As turmas de Técnico em Administração e Técnico em Recursos Humanos interagiram e disputaram uma gincana de perguntas e respostas sobre as copas. Paulo Braga, professor, foi o mediador. Ao final, os alunos do curso de Administração venceram o quiz.

Em seguida, um desfile entre os alunos mais caracterizados foi realizado sob o comando da professora Sueli Bizinotto.

Assista alguns trechos da interação entre os cursos de Administração e Recursos Humanos