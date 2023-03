Alunos se fantasiam de ‘coisas que só têm no Brasil’ e viralizam

Uma turma do terceiro ano do Ensino Médio de uma escola de Caratinga, na Região Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, inovou na dinâmica do "Dia D", que é o dia de ir fantasiado para o colégio. O tema era “coisas que só têm no Brasil" e alunos investiram em looks como Louro José, Empreguetes, Repórter da Choquei e até personagens da propaganda da linha de telefone Tim.

O vídeo da brincadeira do ‘Terceirão Engenheiro de Caldas’ viralizou nas redes sociais. Somente no TikTok, a gravação conta com mais de 3,9 milhões de visualizações. O conteúdo foi reproduzido em outras plataformas, como o Twitter, onde tem mais de 1,3 milhão de visualizações.

A fantasia que mais chamou atenção na internet foi a dupla Louro José e Ana Maria Braga, do programa da TV Globo ‘Mais você’. “Perdi tudo com a tinta verde”, comentou um perfil do Tiktok no vídeo.

A aluna que se vestiu de Dona Hermínia, personagem de Paulo Gustavo, que foi a primeira a aparecer na gravação, também conquistou o público.

“Comecei emocionada com a Dona Hermínia e sai traumatizada com Louro José”, escreveu outro usuário da rede social.

Nos comentários, outros estudantes compartilharam que fizeram este tema nas dinâmicas do terceiro ano. “Me vesti de Inês Brasil”, comentou um perfil no Tiktok.