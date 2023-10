Ao lado de Biden, Lula diz que EUA e Brasil devem se comportar como ‘amigos’

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), teve um encontro na quarta-feira (20) com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Nova York. Este encontro, o segundo entre os dois líderes neste ano, resultou no lançamento da iniciativa conjunta denominada “Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras”.

Essa proposta visa estabelecer ações colaborativas para promover discussões e medidas destinadas a aprimorar as condições dos trabalhadores (consulte mais detalhes abaixo). Durante sua declaração ao lado do Presidente norte-americano, Lula enfatizou a importância de os Estados Unidos e o Brasil agirem como “amigos” na busca de um objetivo comum.