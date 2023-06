Após cobrar dívidas, empresário mineiro foi morto com 9 tiros pelas costas

O empresário Samuel Eberth Melo, de 41 anos, foi executado com nove tiros pelas costas após cobrar de um parceiro empresarial uma dívida de R$ 5 milhões referente a venda de 44 veículos. Ele viajou até o Rio Grande do Sul para conversar com o suspeito. O corpo foi encontrado nesse domingo (11) em um terreno no litoral norte do estado gaúcho, próximo a cidade de Santo Antônio da Patrulha. Dois suspeitos estão presos, um deles, o parceiro empresarial do mineiro.

As informações foram repassadas pela Polícia Civil gaúcha em coletiva na manhã desta segunda-feira (12). Dois suspeitos do crime foram presos e, um deles, é o homem que estava devendo o valor.

Samuel estava desaparecido desde o último dia 2 . Ele viajou até Novo Hamburgo e se hospedou em um hotel no bairro Hamburgo Velho. Ele marcou um encontro com o suspeito e, ao chegar no local, não encontrou os carros que deveriam estar à venda na cidade. Em mensagem enviada aos familiares, Samuel avisou que ele e o sócio iriam até Santo Antônio do Patrulha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, para ver os veículos, que estariam em um galpão localizado na cidade. O mistério começou no retorno, no início da tarde. Leia mais: Empresário mineiro foi morto ao cobrar dívida de R$ 5 milhões de suspeitos

Samuel fez contato com a família pela última vez na sexta (2), por volta das 13h30. Depois disso, não mais se teve notícias dele, o que fez com que a família acionasse a polícia gaúcha. Na manhã do dia 3, o pai, o irmão e o cunhado de Samuel chegaram a Novo Hamburgo e registraram o desaparecimento na Polícia Civil. O empresário tinha reserva no hotel até o domingo passado, dia 4 de junho. Ele foi visto pela última vez, por volta das 13h10, em imagens do circuito de segurança de um posto de combustíveis em uma estrada de Taquara, município da Região Metropolitana de Porto Alegre.