Após furtar joalheria em Uberaba, mulher é presa em Ituiutaba

Joias que haviam sido levadas pela suspeita foram recuperadas e ela confessou a prática criminosa (Foto/Divulgação)



Uma mulher de 26 anos foi presa no Terminal Rodoviário de Ituiutaba, Minas Gerais, após ser acusada de furto em uma joalheria na região central de Uberaba. A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre as polícias Militar e Civil de três cidades. Durante a abordagem, a mulher confessou o crime aos policiais militares e entregou as joias furtadas. Ela foi então presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Ituiutaba.

De acordo com o proprietário da joalheria, a mulher havia visitado o estabelecimento e experimentado diversas peças de ouro. Ela mostrou inquietação durante o atendimento e saiu da loja sem a compra de nada. A funcionária da loja observou a atitude suspeita da mulher e viu quando ela entrou em um carro VW Gol branco e fugiu. Após verificar o estoque, a funcionária descobriu o furto de cinco peças de joias em ouro.

Um taxista, de 61 anos, chegou ao local e informou que havia transportado a mulher no VW Gol branco. Ele afirmou que a mulher o havia contatado pelo WhatsApp e que desconhecia sua identidade. Com o número utilizado para contatar o taxista, os policiais militares conseguiram identificar a mulher acusada e descobriram seu endereço em Conceição das Alagoas. Com apoio da polícia local, a mulher foi abordada desembarcando no Terminal Rodoviário de Ituiutaba.

Ao ser confrontada com imagens do furto na joalheria em Uberaba, a mulher admitiu o crime e entregou as joias aos policiais militares.