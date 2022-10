Após grande procura, inscrições para concurso do INSS são prorrogadas até esta terça

Inscrições para concurso do INSS são prorrogadas até terça

Prorrogadas as inscrições para o concurso do INSS

As inscrições para o concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) com mil vagas de técnico do seguro social foram prorrogadas até as 23h59 desta terça (4).

A procura foi tão grande que o site cebraspe.org.br, onde as inscrições são feitas, ficou fora do ar. A instabilidade ocorreu em todos os navegadores de internet. No Twitter, candidatos relataram preocupação com a possibilidade de perder o prazo da seleção.

Faça sua inscrição

Por volta das 23h desta segunda-feira, a reportagem fez um teste de cadastro com um CPF no site e conseguiu seguir os passos para realizar a inscrição no concurso.

A retificação do edital com a alteração do prazo de inscrição foi publicada no Diário Oficial. A consulta à situação provisória do pedido de isenção da taxa de inscrição será feita entre os dias 11 e 13 de outubro. Já os pedidos de recursos poderão ser apresentados nos dias 12 e 13 de outubro, caso a solicitação de isenção seja negada.

O governo já estimou que a seleção poderá receber 1,5 milhão de inscrições. No último concurso do INSS, publicado em dezembro de 2015, foram mais de 1 milhão de participantes para 950 vagas e o cargo de técnico do seguro social teve disputa de 1.304 candidatos por vaga.

O cargo de técnico do seguro social exige ensino médio completo e tem salário de até R$ 5.905,79 para jornada de 40 horas semanais. As mil vagas estão distribuídas nas 97 gerências executivas do instituto localizadas em todo o país. Do total, 708 são para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 para negros.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 85, poderá ser paga até o dia 21 de outubro. Candidatos que atendem aos critérios podem conseguir a gratuidade

Veja como pedir isenção da taxa do concurso do INSS com mil vagas

Têm direito à isenção da taxa de inscrição no concurso do INSS os candidatos que fazem parte de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal, cuja renda familiar é de meio salário mínimo por pessoa por mês (R$ 606 neste ano), e os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.