Após votar no Rio, Bolsonaro diz estar confiante na vitória

O presidente da República e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, votou na manhã de hoje (30) na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, na zona oeste. Ele chegou ao local por volta das 7h50, junto com um comboio de mais de dez carros.

Enquanto aguardava a abertura das urnas, ele caminhou até onde estavam seus apoiadores e tirou fotos com alguns deles.

Notícias relacionadas:

Bolsonaro foi o primeiro a votar em sua seção eleitoral, assim que o local abriu. Na saída, ele falou com a imprensa e fez um breve discurso no qual demonstrou confiança.

“Expectativa de vitória, pelo bem do Brasil. Só temos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde. Ou melhor, o Brasil será vitorioso hoje à tarde”, disse.

Assim como no primeiro turno, houve um forte esquema de segurança para a votação de Bolsonaro, com a presença de militares do Exército e policiais militares.

A escola foi cercada com grades e os eleitores tiveram que passar por detectores de metal para acessar o local.