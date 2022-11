Araguari: homem que matou o pai a tiros em Uberlândia é preso

Milton Cesar Gonçalves do Santos, de 52 anos, morreu após ser atingido por cinco disparos | Foto: Reprodução



Araguari, Minas Gerais. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu o homem suspeito de matar o próprio pai a tiros na noite da última quarta-feira (09.nov.22) em um assentamento na região de Uberlândia.

Helton Gonçalves da Silva foi preso no fim da tarde da última quinta-feira (10.nov.22) na cidade de Araguari — ele estava com a esposa e uma criança de 7 meses.

Conforme publicado pelo Tudo Em Dia, a vítima é Milton Cesar Gonçalves do Santos. O pai tentava separar uma briga entre o filho e a nora, e acabou sendo morto. Milton foi encontrado morto em um sofá por policiais militares. Veja:

Homem de 52 anos morreu após ser atingido por cinco disparos | Foto: Reprodução



O autor do crime, que havia saído da prisão há pouco tempo, e ainda utiliza tornozeleira eletrônica, teve uma briga com a esposa. O pai tentou intervir no momento em que ele ia agredir a companheira, mas acabou sendo atingido por disparos de espingarda.

O irmão do autor acionou a Polícia Militar após o crime. O caso é investigado pela Polícia Civil.