Associação Uberlandense de Voleibol publicou edital de convocação de Assembleia Geral

Toque na imagem para baixar a versão PDF

O Presidente nomeado da entidade, convoca os associados da Associação

Uberlandense de Voleibol para Assembleia Geral Ordinária, que se

realizará a rua Janaúba, n°34 – Bairro Jaraguá – CEP:38413-102 nesta cidade de Uberlândia-MG, a realizar no dia 16/01/2024 às 19h em 1ª convocação ou ás 19h:30min em 2ª convocação, para tratarem dos seguintes assuntos.

Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo para eleição e posse da Nova Diretoria para o mandato de quatro anos de gestão Janeiro 2024 a Janeiro 2027

Mudança de endereço da sua sede.

Uberlândia, 06 de janeiro de 2024



Karen Lopes Rezende

PRESIDENTE

Sobre a Associação Uberlandense de Voleibol

Team of adult men playing competitive volleyball indoors generated by artificial intelligence

É uma instituição sem fins lucrativos que faz do binômio esporte-educação a porta de entrada para uma vida saudável. Com o apoio incondicional dos patrocinadores e parceiros, que sempre acreditaram no nosso trabalho, temos feito do vôlei um instrumento de promoção de saúde e cidadania.

Endereço: Rua Janaúba, 34 -Jaraguá – Uberlândia/MG, Cep: 38.413-102

Telefone: (34) 3235-6685

Atendimento: Segunda a Sexta das 09:00 as 17:00hs

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]