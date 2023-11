Ataque de abelhas mobiliza o Corpo de Bombeiros em Ituiutaba

Foto: Divulgação / Bombeiros

Na manhã de terça-feira, 07 de novembro de 2023, aproximadamente às 10h30, o 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba recebeu um chamado para atender a uma situação emergencial relacionada a um ataque de abelhas na Avenida José João Dib, localizada no bairro Progresso.

Uma equipe de resgate prontamente se deslocou para o endereço mencionado. Ao chegar ao local, os bombeiros se depararam com um enxame de abelhas altamente agitado na avenida, com várias pessoas em fuga.

Uma idosa de 63 anos encontrava-se encurralada em sua residência, que ficava em frente ao enxame, devido à grande quantidade de abelhas. Os bombeiros agiram com rapidez, pulando o muro da casa e entrando na residência. Eles localizaram a idosa, a cobriram com um pano de proteção e a conduziram a um local seguro, sendo imediatamente encaminhada ao Pronto Socorro Municipal.

Conforme testemunhas relataram, operários estavam realizando trabalhos de jardinagem na avenida, e ao removerem um coqueiro, perturbaram o enxame, desencadeando o ataque.

No total, cinco pessoas (quatro mulheres e um homem) foram levadas ao Pronto Socorro Municipal de Ituiutaba devido ao incidente com as abelhas.

A área afetada foi devidamente isolada com a colaboração dos agentes de trânsito. Durante a noite, os bombeiros, em conjunto com um apicultor, procederão com a remoção segura das abelhas.

Para lidar com essa ocorrência, os Bombeiros contaram com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), apicultores e agentes da Secretaria de Trânsito.