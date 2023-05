Atleta de Capinópolis dá show em partida pela Liga Nacional de Futsal

Guilherme Pinheiro, conhecido no time como ‘Pinheiro’, fez uma grande partida na última segunda-feira, deixando sua marca pelo Minas Tênis Clube | Foto: Reprodução

A noite da última segunda-feira (22.mai.23) foi memorável para o Minas Tênis Clube, que goleou o Esporte Futuro por 9 a 1. O jovem atleta Guilherme Pinheiro, 19 anos, conhecido no time como ‘Pinheiro’, brilhou na partida, deixando a bola na rede.

A partida foi realizada na Arena UniBH, na capital mineira.

Além de Pinheiro, os jogadores Lucas Ewerton, Ribeirão, Crystian e Ribeiro também marcaram gols na partida.

Ao final da partida, Guilherme Pinheiro comentou sobre o desempenho do time e comemorou os primeiros gols marcados na Liga. “Primeiramente, é agradecer a Deus. Hoje, mesmo nos mantendo à frente no placar o jogo inteiro, não deixamos de nos impor e fomos bem competitivos, aproveitamos as oportunidades que tivemos. Feliz demais pelos gols também. Agora é seguir, focar no próximo jogo e se Deus quiser sair com mais uma vitória”, afirmou.

Em outubro de 2019, pouco antes da pandemia de covid-19, o Tudo Em Dia destacou a trajetória de um jovem atleta capinopolense que trilhava o sonho de ser um dos grandes nomes do futebol. Em 2022, o sonho de Guilherme Pinheiro se tornou realidade. O jogador assinou contrato com o Minas Clube de Belo Horizonte.

Nascido em Ituiutaba em 14 de fevereiro de 2004, Guilherme é capinopolense de coração. Filho de Rodrigo Mendes Pinheiro, mais conhecido como Diguinho, e Gisleni Aparecida da Silva, Guilherme tem uma irmã. Segundo a família, sempre esteve envolvido com sua maior paixão, o futebol.

Ao Tudo Em Dia em 2022, a mãe do atleta, Gisleni, disse que as dificuldades para Guilherme não foram poucas. “Guilherme sempre quis ser jogador desde de criança, nunca fez outra coisa. Nunca teve medo das dificuldades, que não foram poucas, só nós e Deus sabemos quantas lutas. E ele, muito novo, foi embora para Belo Horizonte em busca dos sonhos dele. Teve muitas lutas, mas ele sempre esteve firme, e nós nunca soltamos a mão dele”.

Carreira em Capinópolis

Guilherme iniciou sua carreira em Capinópolis, tendo como instrutores Ronei Araújo e João Neto (Bozó).

(À esquerda da imagem) Em pé, Guilherme Pinheiro já se destacava na Escolinha Camisa 10