Atlético-MG derrota Juventude, o primeiro rebaixado da Série A

Graças a um gol do lateral Dodô, o Atlético-MG bateu o Juventude por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (27) no estádio do Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este resultado decretou o rebaixamento da equipe do Rio Grande do Sul para a Série B.

💪🏾⚫⚪ FIM DE JOGO NO MINEIRÃO! O ATLÉTICO VENCE O JUVENTUDE, 1 A 0, E SOMA MAIS TRÊS PONTOS NO @BRASILEIRAO. ⚽ @dodopires marcou para o Alvinegro#VamoGalo #CAMxJUV 🏴🏳️ pic.twitter.com/emmzyebBEM — Atlético (@Atletico) October 28, 2022

Com o revés fora de casa, o Juventude, que ocupa a lanterna com apenas 21 pontos, não tem mais possibilidade de ultrapassar a primeira equipe fora do Z4 quando faltam quatro rodadas para o final da competição, o Ceará, que tem 34 pontos. Já para o Galo a vitória deu mais força para lutar por uma vaga para a próxima Libertadores. Agora o Atlético-MG é o 7º colocado com 51 pontos.

O único gol da partida saiu aos 11 minutos do primeiro tempo, quando Dodô recebeu dentro da área, dominou e bateu com violência para superar o goleiro César.

Confronto de desesperados

Em um duelo entre duas equipes que tentam a todo custo deixar a zona do rebaixamento, o Cuiabá superou o Avaí por 1 a 0 na Arena Pantanal. A vitória, garantida com gol de Pepê, levou o Dourado aos 32 pontos, na 18ª posição. Já o Leão da Ilha é o 19º, com 29 pontos.