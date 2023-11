Áudio notícia: avião com 420 kg de cocaína pousa em fazenda do cantor Leonardo

Ouça:

Um avião carregando quase meia tonelada de pasta base de cocaína fez um pouso na fazenda Talismã, propriedade do cantor sertanejo Leonardo, situada a 270 km de Goiânia, em Jussara. De acordo com informações da Polícia Militar, ocorreu um confronto com indivíduos que aguardavam a chegada da droga. Dois homens foram atingidos por tiros e receberam atendimento médico, mas infelizmente não sobreviveram. Um terceiro suspeito conseguiu escapar e se refugiar na área de mata.

O incidente ocorreu na sexta-feira, dia 10. A assessoria de Leonardo, em contato com o G1, esclareceu que o cantor se encontrava em São Paulo e não havia nenhum membro de sua família na residência no momento. Os funcionários perceberam uma movimentação suspeita e prontamente alertaram a Polícia Militar, sem que ninguém tenha sido ferido na fazenda.

Segundo as autoridades policiais, logo após o avião pousar na fazenda, uma caminhonete estava preparada para coletar a carga ilícita. A PM e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançaram uma operação para localizar o veículo, que foi encontrado na BR-070, entre as cidades de Jussara e Montes Claros de Goiás.

Uma perseguição na rodovia teve início, resultando em um confronto com os ocupantes do veículo. A Polícia Militar relatou que houve um intenso tiroteio, com os criminosos feridos sendo levados ao Hospital Municipal de Jussara, porém, não resistiram aos ferimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e encarregado de remover os corpos do hospital para realizar a necropsia.

A polícia também divulgou informações sobre a apreensão do avião, que resultou na captura de 420 kg de pasta base de cocaína, duas armas de fogo, uma caminhonete Hilux, dois rádios HT e uma antena de comunicação via satélite.