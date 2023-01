Autoridades chegam ao Congresso para sessão de posse de Lula

A poucos minutos da chegada de Lula ao Congresso Nacional para a sessão de posse, o movimento de autoridades é intenso. Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, já estão no Congresso.

A lista de autoridades que está no local inclui também a ex-presidente Dilma Roussef, e futuros ministros do novo governo como Luiz Marinho, do Trabalho; Anielle Franco, da Igualdade Racial; Carlos Fávaro, da Agricultura. O futuro presidente da Petrobras Jean Paul Prates, e o presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, também chegaram.

O futuro ministro dos Transportes, Renan Filho, adiantou as prioridades da pasta ao chegar para a cerimônia. Segundo ele, serão prioridades as ferrovias e rodovias federais, assim como projetos de parceria público-privada. O ex-governador de Alagoas disse ainda haverá uma revisão nas concessões realizadas no governo Bolsonaro no setor de transportes.

Entre os futuros ministros e os parlamentares que chegam para a sessão, o sentimento é de alegria e reconstrução. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, disse que a prioridade na Casa, será a reforma tributária. Já o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, acrescentou como prioridade, a reforma administrativa.

Perguntado sobre quem vai transmitir a faixa presidencial a Lula, o líder do governo na Câmara fez suspense e disse que será surpresa. Tradicionalmente a faixa é entregue pelo presidente no cargo ao presidente eleito. No entanto, Bolsonaro viajou na sexta-feira (30) e não foi divulgado quem fará a transmissão.