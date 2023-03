Avião cai em Uberaba, e piloto fica ferido

Aeronave caiu na zona rural de Uberaba

Na tarde da sexta-feira, 24 de março, um avião de pulverização caiu na Zona Rural de Uberaba, localizada no Triângulo Mineiro. De acordo com relatos preliminares de funcionários de uma usina, as atividades de pulverização das duas aeronaves da empresa deveriam ser concluídas às 17h30, com ambas retornando à base.

No entanto, após as 18h, uma das aeronaves não retornou ao ponto de partida, levando os funcionários a iniciarem uma busca pelo piloto, que poderia ter pousado em uma estrada próxima e perdido a comunicação. Cerca de seis horas após o desaparecimento, os militares do Corpo de Bombeiros foram chamados para auxiliar nas buscas.

No local, os bombeiros receberam um mapa de plantio e de deslocamento, que foi utilizado para ajudar no rastreamento da aeronave. Durante toda a madrugada, os bombeiros percorreram a área em busca do avião. Ao amanhecer, foram realizados voos com drones na região, mas o avião não foi encontrado.

Durante a troca das equipes de resgate, os militares foram informados de que o piloto havia sido encontrado e o avião localizado. Ele foi socorrido pela ambulância da usina, mas ainda precisava ser levado ao hospital pela aeronave do Corpo de Bombeiros.

O piloto foi socorrido estava consciente, orientado, com traumatismo cranioencefálico leve, além de uma fratura na perna esquerda.

Ele recebeu o primeiro atendimento no local e foi encaminhado para o Pronto Socorro da Universidade Federal de Uberlândia.