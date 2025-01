Avião cai no centro de Gramado (RS) e deixa rastro de destruição e morte

Queda de aeronave ocorreu em Gramado (RS)



Na manhã deste domingo (22), um avião de pequeno porte caiu no centro de Gramado, na Serra Gaúcha, atingindo um prédio, uma casa, uma loja de móveis e espalhando destroços até uma pousada. Equipes da Polícia Civil e da Brigada Militar estão no local para atender a ocorrência e investigar as causas do acidente.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o capitão Bastos, da Brigada Militar, informou que duas pessoas foram resgatadas com vida da pousada atingida pelos destroços. Apesar da gravidade do acidente, uma pessoa que estava na casa atingida pelo avião saiu ilesa, e a loja de móveis estava vazia no momento da colisão.

Segundo o capitão, a aeronave bateu inicialmente na chaminé de um prédio, em seguida colidiu com o segundo andar da casa e, por fim, os destroços se espalharam pela região.

O governador Eduardo Leite confirmou que todos os ocupantes da aeronave estão mortos.

Condições climáticas desfavoráveis

De acordo com a MetSul Meteorologia, as condições climáticas no momento do acidente eram adversas, com baixa visibilidade e chuva, o que pode ter contribuído para a tragédia.

As autoridades seguem investigando o caso para determinar as causas do acidente. A área foi isolada para a segurança dos moradores e para a continuidade dos trabalhos de resgate e perícia.

Mais informações serão divulgadas ao longo do dia.