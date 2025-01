Avião com 5 pessoas explode em Ubatuba (SP)

A Polícia Civil e a Força Aérea Brasileira investigam o acidente com um avião de pequeno porte que explodiu em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na última quinta-feira (9). Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas.

Mãe, pai e 2 filhos: Quem são os sobreviventes do avião que caiu em Ubatuba

Estavam na aeronave que caiu e explodiu na manhã desta quinta-feira (9) em Ubatuba, no litoral de São Paulo, a empresária Mireylle Fries, o marido dela, Bruno Almeida Souza, e os dois filhos do casal. O avião pertence à família Fries.

O que aconteceu?

Bruno Almeida Souza, os filhos do casal, e a mãe Mireylle FriesImagem: Reprodução/Facebook

Os quatro passageiros sobreviveram e o piloto morreu. O profissional identificado como Paulo Seghetto nasceu em Ribeirão Preto (SP), mas morava em Goiânia.

Mireylle Fries passou por cirurgia de emergência. Os quatro ocupantes devem ser transferidos para o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba (SP), segundo a Prefeitura de Ubatuba. Até a noite desta quinta-feira, três deles já haviam sido encaminhados para a nova unidade de saúde, de acordo com Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública de São Paulo.

O piloto morreu preso às ferragens — ele será velado e sepultado no Cemitério Parque dos Girassóis, em Ribeirão Preto (SP). Os quatro passageiros foram resgatados vivos. Uma outra pessoa que passava pelo local no momento do acidente torceu o pé e precisou de atendimento. As cinco vítimas foram levadas para a Santa Casa de Ubatuba.