Bahia visita o Atlético-BA e vence a primeira na Copa do Nordeste

Com gols de Kayky e Vitor Jacaré, o Bahia conquistou sua primeira vitória na atual edição da Copa do Nordeste. Jogando na noite desta sexta-feira (17) no Carneirão, em Alagoinhas, o Tricolor da Boa Terra bateu o Atlético-BA por 2 a 1.

🙌🏽 Triunfo! Em mais uma virada, Esquadrão vence Atlético em Alagoinhas por 2 a 1, gols de Jacaré e Kayky, e ganha a 1ª na Copa do Nordeste nesta Sexta de Carnaval. Próximo jogo é contra o Sport, fora de casa, na Quarta de Cinzas. #BBMP pic.twitter.com/TtjebREYJB — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 18, 2023

Com o resultado alcançado na 4ª rodada da competição, o time comandado por Renato Paiva permanece na vice-lanterna do Grupo B, mas agora com quatro pontos. Já o Carcará é o lanterna do Grupo A, sem ponto algum.

Envolvendo duas equipes que precisavam muito pontuar na competição, a torcida presente acompanhou um confronto muito movimentado, no qual o Atlético-BA abriu o placar logo aos 15 minutos do primeiro tempo graças a gol do volante Lucas Alisson.

Porém, seis minutos depois os visitantes empataram. Kayky lançou para Vitor Jacaré, que bateu na saída de Fábio Lima. Aos 25 o atacante deixou de lado o papel de garçom e chutou de dentro da área para garantir a vitória do Bahia.

Fortaleza embalado

Quem também triunfou nesta rodada foi o Fortaleza, que, jogando no Presidente Vargas, bateu o CSA para ampliar sua vantagem na liderança do Grupo A com 12 pontos conquistados. Os gols saíram dos pés de Thiago Galhardo, Yago Pikachu e Lucero.

FIIIIIIIM DE JOGO NO PV E MAIS UMA VITÓRIA DO LAION NA COPA DO NORDESTE! COM GOLS DE LUCERO, PIKACHU E THIAGO GALHARDO, VENCEMOS O CSA, 3 A 0, E CHEGAMOS AOS 12 PONTOS! 🦁#FortalezaEC #CopaDoNordeste pic.twitter.com/6lM2Pk0TOX — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) February 18, 2023

Empate do Vozão

Já o Ceará ficou no 1 a 1 com o CRB em partida disputada no Rei Pelé. Anselmo Ramon abriu o placar para o Galo e Erick empatou para o Vozão, o vice-líder do Grupo B com sete pontos.