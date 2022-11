Baixa procura faz Rio prorrogar vacinação de crianças com comorbidades

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio) prorroga até sexta-feira (25) a vacinação contra a covid-19 para crianças de seis meses a 4 anos com comorbidades ou deficiência. A baixa procura aos postos de saúde tem levado a secretaria a prorrogar os prazos. A vacina Pfizer infantil, destinada a este público, segue disponível em unidades de saúde específicas, das 8h às 17h.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, o número inicial é muito abaixo do esperado. “Nós, aqui da secretaria, fazemos esse apelo e pedimos que os pais lembrem de vacinar as crianças, que levem seus filhos para imunizar. É importante lembrar ainda que a dose da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades segue disponível nos postos de saúde.”

Notícias relacionadas:

Para que a criança seja vacinada, o responsável deverá apresentar comprovante (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica e outros documentos) demonstrando que ela pertence a um dos grupos de comorbidades prioritárias para a vacinação.

A relação dos tipos de comorbidades e os endereços das unidades indicadas podem ser consultados em site da prefeitura.