Ballet Fazendo Arte apresenta “O Quebra Nozes” em Capinópolis

Capinópolis, no Triângulo Mineiro, viveu uma noite de cultura com a encenação da peça ‘O Quebra Nozes’, por parte do Ballet Fazendo Arte. O evento cultural integra as apresentações de natal em Capinópolis, e foi realizado no Salão de Eventos João Felippe na noite desta terça-feira (06.dez.22).

O Ballet Fazendo Arte é um projeto subsidiado pelo Conselho Comunitário de Segurança Pública de Capinópolis — Consep. A instrutora do ballet é a professora Silvia Cury, da cidade de Canápolis.

O Quebra Nozes

Popularmente conhecido como ‘O Quebra Nozes’, o espetáculo é um dos três ballets compostos por Piotr Ilitch Tchaikovski. Foi estreado em 18 de dezembro de 1892 no Teatro Mariinski, em São Petersburgo, a capital da Rússia imperial.

Fotos da apresentação: