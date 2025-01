Bancário com transtorno mental é resgatado pela PRF na BR-153, em Goiânia

PRF Apreende Veículo em Péssimas Condições na BR-153 em Goiânia

Na manhã da última segunda-feira (13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro em péssimo estado de conservação na BR-153, no perímetro urbano de Goiânia. O veículo apresentava várias avarias, incluindo laterais danificadas, pneus carecas, para-choque solto e retrovisores quebrados. Além disso, o interior do carro estava repleto de lixo, exalando um forte odor.

O motorista, de 46 anos, foi interceptado após um frentista de um posto de combustível na BR-060, próximo a Anápolis, alertar a PRF. O frentista notou o comportamento estranho do homem e a grande quantidade de lixo acumulado no carro.

Ao ser abordado, o condutor explicou que estava viajando de Brasília para Goiânia para trabalhar em um banco. Vestia apenas um short e sem camisa, alegou que todo o material no carro eram seus pertences pessoais. Tal declaração levantou suspeitas sobre seu estado mental. Ele também mencionou sofrer de transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e sugeriu que poderia estar em surto.

Sem acesso a um telefone, o motorista forneceu o contato do gerente de sua agência bancária, que foi imediatamente contatado pelos agentes. Após avaliar as condições do veículo, que representavam um risco claro à segurança no trânsito, a PRF decidiu apreender o automóvel.

O motorista foi liberado após a chegada de um conhecido, acionado pela PRF, e encaminhado para acompanhamento psicológico em Goiânia.