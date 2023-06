Bandidos rendem entregador e levam motoneta em Capinópolis. PM recuperou veículo

Motoneta Honda Biz foi furtada por volta 21h25 e recuperada logo em seguida pela Polícia Militar

Capinópolis, Minas Gerais. Um homem de 49 anos foi vítima de um roubo na noite da última segunda-feira (12.jun.23), e teve sua motoneta Honda Biz levada por criminosos. O crime ocorreu por volta das 21h25, na Rua 106, no Setor Primitivo.

Segundo versão do homem, que é entregador em uma drogaria instalada no Centro da cidade, ele fazia uma entrega em uma residência na localidade. Dois jovens se aproximaram empunhando uma arma de fogo e disseram para que ele deixasse a motoneta, ou levaria um tiro.

Assustado, o homem desceu da motoneta. Os bandidos desceram pela Rua 106 e viraram na Avenida 95.

Ainda segundo o relato da vítima, um dos bandidos é moreno e usava camiseta escura, bermuda e boné. Entretanto, não foi possível ver as características do outro envolvido, no entanto, foi possível observar que ele também estava armado.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e compareceu ao local rapidamente. De acordo com as informações colhidas, os militares foram até o Bairro Novo Horizonte, em uma casa abandonada na Avenida Vasconcelos.

O local, segundo a PMMG, é conhecido no meio policial por ser um ponto frequentado por criminosos.

A motoneta Honda Biz estava nos fundos do local — próximo a uma área de mato. Alguns pertences ainda estavam dentro do porta objetos — medicamentos, dinheiro e uma máquina de cartão de crédito/débito.

Também havia uma bolsa com algumas anotações dentro do porta objetos, no entanto, a vítima não reconheceu, alegando que não sabia de quem era.

Nenhum criminoso foi preso até o encerramento desta matéria, no entanto, a PMMG trabalha para identificar os bandidos.

Com o início da Expocap 2023, nesta terça-feira (13), os cuidados devem ser redobrados pela população.