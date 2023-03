Bebê com doença viral aguda é transferido após 4 dias de espera em Minas

Um bebê que estava internado no Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , desde a última sexta-feira (17/3), foi transferido na noite dessa terça-feira (21/3) para o Hospital das Clínicas, na capital mineira. A informação foi confirmada à reportagem pelos pais da criança.

O pequeno Lucas, de três meses, havia sido diagnosticado com pneumonia bacteriana e bronquiolite viral aguda – um quadro obstrutivo de vias aéreas inferiores –, conforme prontuário médico ao qual o EM teve acesso.

Bebê intubado com doença viral aguda aguarda transferência há 4 dias em MG “Na sexta, antes de irmos para o hospital, o Lucas estava tossindo e chorando muito, além de rejeitar a alimentação. No mesmo dia, os médicos identificaram o quadro de bronquiolite, e no domingo ele foi sedado e intubado na ala de emergência. Não estamos conseguindo dormir por causa da preocupação. A gente fica com uma sensação muito ruim o dia todo”, contou a dona de casa Emanuelle Alves Abreu, de 29 anos, mãe da criança.

Outra criança com quadro de saúde delicado – que não teve a idade e a situação clínica divulgadas – estava no mesmo hospital, segundo informado pela prefeitura da cidade. Os dois pacientes aguardavam a disponibilidade de leito pediátrico em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em algum hospital na Grande BH.

À reportagem, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que a segunda criança havia sido cadastrada no “sistema estadual de regulação para iniciar a busca do leito” na última terça-feira (21/3). Segundo a pasta, a vaga foi confirmada no fim da manhã de hoje (22/3). O nome do hospital não foi divulgado.