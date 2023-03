BH: alerta para tempo seco segue até a tarde de segunda-feira

“A chegada do outono e do inverno , se se repetirem as situações epidemiológicas que nós conhecemos do passado, vai aumentar muito os casos de influenza e também do vírus sincicial respiratório entre as crianças. Podemos ter um número grande de pessoas adoecendo e demandando os serviços de saúde. Nosso sistema já está lotado em decorrência da dengue, imagine se nós tivermos também um aporte grande de pessoas com doenças respiratórias. Então, fazemos um apelo à população para que, uma vez chamada à vacinação, não deixe de fazê-lo”, disse o especialista.