BH: empresa é condenada após motorista de app cobrar R$ 2,2 mil por corrida

A Justiça mineira condenou uma empresa de transportes via aplicativo , que terá que reembolsar uma passageira em R$ 2,2 mil — o montante havia sido descontado em cartão de débito dela depois de uma corrida em Belo Horizonte . Devido ao golpe , a 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ( TJMG ) manteve a decisão da comarca da capital. Com isso, além da devolução, a empresa terá que pagar R$ 5 mil em danos morais. A decisão, conforme o tribunal, é definitiva.