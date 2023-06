BH: reparo em rua de adutora que se rompeu segue até domingo

O abastecimento de água dos moradores da Região Centro-Sul de Belo Horizonte , que foram atingidos pelo rompimento de uma adutora da Copasa, na noite dessa sexta-feira (9/6), na Rua Cobre, no Bairro Cruzeiro, já foi normalizado durante a manhã deste sábado (10/6). A informação foi repassada pela companhia.

Apesar da retomada do fornecimento do serviço, a Rua Cobre ainda está interditada para que a cratera, aberta pela água, seja reparada . De acordo com a Copasa, a previsão é que os reparos da via sejam concluídos até o fim deste domingo (11/6).

Imagens divulgadas na noite de ontem, por moradores da rua, mostram a grande quantidade de água saindo de dentro do buraco, formado no meio da rua. Questionada, a empresa responsável pela adutora afirmou que as causas para o rompimento da adutora ainda são desconhecidas.

“A Copasa informa que foi concluída na noite de sexta-feira a manutenção da rede adutora da rua Cobre […] Técnicos da companhia realizaram a inspeção necessária, mas as causas para o rompimento ainda são desconhecidas”, informou a empresa por meio de nota.

Os bairros atingidos pelo rompimento foram: