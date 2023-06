BH terá tarde ensolarada e tempo seco nesta sexta-feira; confira previsão

Apesar de uma madrugada fria, com sensação térmica de 7ºC, Belo Horizonte terá uma tarde ensolarada e tempo seco nesta sexta-feira (9/6), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A máxima prevista é de 27ºC.

O dia começou com clima frio, mínima de 12,2ºC na Pampulha, e 13,1ºC na regional Oeste. Depois de dias com sensação térmica negativa, a madrugada foi mais amena, com sensação de 7ºC e 14ºC.

A menor temperatura do ano registrada em BH foi de 10%u202F°C, em 20 de maio, segundo o Inmet.

A diferença entre a mínima registrada e a sensação térmica é devido aos ventos, de intensidade fraca a moderada. A umidade relativa do ar continua baixa, em torno de 25% à tarde.

Clima no fim de semana em BH

A previsão para o fim de semana se mantém: céu claro com frio nas primeiras horas do dia e à noite, além de tempo seco à tarde. As temperaturas oscilam entre 12ºC e 28ºC.

O tempo segue estável, sem previsão de chuvas. A massa de ar seco que atua sobre o estado continua nos próximos dias, mantendo céu claro e sol durante todo dia.

No sábado (10/6), a máxima prevista é de 26°C e a mínima, 13°C. No domingo, a máxima pode chegar aos 27°C, e a mínima gira em torno dos 14ºC.

O clima também segue estável em todo estado. Em Minas Gerais, estão previstas temperaturas mínimas abaixo de 16°C, e a máxima estimada é de 26 °C. Ou seja, o clima de inverno e seco continua.